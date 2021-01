Črnogorski napadalec nova okrepitev Olimpije

Nogometni klub Olimpija se je pred spomladanskim delom državnega prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije okrepil s črnogorskim napadalcem Mihailom Perovićem, so sporočili na spletni strani kluba. Pogodbo s ta čas drugouvrščenim klubom slovenske lige je podpisal do konca sezone 2022/23.



Štiriindvajsetletnik je nazadnje igral za ukrajinskega prvoligaša Zorjo, v Ljubljano pa je prišel kot prost igralec.

Bivši mladi reprezentant Črne gore je kariero začel v mladinskem pogonu Podgorice. Iz tega črnogorskega kluba je leta 2015 odšel na Madžarsko k prvoligaši Ujpestu. Sledil je prestop v Voždovac, po sezoni v Srbiji pa se je vrnil v Podgorico, kjer je za tamkajšnjo Budućnost v sezoni in pol zbral 54 nastopov in dosegel 15 zadetkov.



Iz Budućnosti je v začetku lanskega leta odšel v Ukrajino. Za Zorjo je zabeležil 26 nastopov in en zadetek. Poleg nastopanja v ukrajinskih tekmovanjih je petkrat nastopil tudi v evropski ligi.



»Zelo sem zadovoljen, da sem prišel v velik klub. Že kot otrok sem slišal, kako prepoznavna in pomembna je Olimpija. Ekipa je mlada, ampak zelo obetavna. Fantje so me odlično sprejeli, kar me zelo veseli. Upam, da bom s svojimi predstavami klubu pomagal pri doseganju zastavljenih ciljev,« je od podpisu pogodbe dejal Perović.

