Crvena zvezda v ligi prvakov, med glavnimi akterji Timi Max Elšnik

Nogometaši Crvene zvezde, kjer igrata tudi slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, so se uvrstili v skupinski del zgodovinsko razširjene lige prvakov. V povratni tekmi četrtega kroga kvalifikacij so v Beogradu z 2:0 premagali norveški Bodo/Glimt. Slovan iz Bratislave Kenana Bajrića je s 3:2 premagal danski Midtjylland in prav tako opravil svoje z odliko.

Končni izid po podaji Elšnika iz kota

Beograjčani so v skupnem izidu slavili s 3:2, potem ko je norveška zasedba, v kateri zaradi poškodbe v kadru ni bilo Nina Žuglja, doma slavili z 2:1. Za rdeče-bele je v prvem polčasu z enajstmetrovke zadel Bruno Duarte (26.), v drugem delu pa je zmago v 59. minuti po podaji Elšnika s kota z glavo potrdil kapetan Uroš Spajić. Elšnik je igral celoten dvoboj, Drkušić ni dobil priložnosti za igro.

Takole je Uroš Spajić postavil končni izid tekme v Beogradu, potem ko je unovčil podajo Timija Maxa Elšnika iz kota. FOTO: Novak Đurović/Reuters

Slovan je po zmagi na domači zelenici napredoval s skupnim izidom 4:3, prva tekma se je končala neodločeno 1:1. Slovaki so po golu Marka Tolića povedli sredi prvega dela, a je za 1:1 ob polčasu zadel Aral Simsir. V drugem polčasu se je Slovan, pri katerem je Bajrić odigral celo tekmo, hitro znašel v zaostanku po golu Franculina Djuja v 50. minuti, a je slovaški ekipi v petih minutah (82. in 86.) uspel preobrat, ko sta bila natančna Tolić in Tigran Barseghyan.

Evforija tudi v Zagrebu

Na uvodni današnji tekmi si je napredovanje v skupinski del najelitnejšega evropskega tekmovanja zagotovil tudi zagrebški Dinamo, z zmago z 2:0 nad Qarabagom je v Azerbajdžanu le še potrdil domačo zmago (3:0). V prvem polčasu je zadel Marko Pjaca, v drugem delu pa so si domači zabili sami, ko je avtogol dosegel Matheus Silva. Na preostali tekmi si je napredovanje kljub porazu z 1:2 v Pragi priigral francoski Lille, saj je Slavio doma ugnal z 2:0. Za goste je bil v 77. minuti natančen Edon Zhegrova, za pirovo zmago praške ekipe pa sta zadela Christos Zafeiris (5.) in Ivan Schranz (84.).