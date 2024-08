Tuji vlagatelji v nogometu? Preverili smo prakse od Reke do Skopja

V nadaljevanju preberite:

Prihod turškega kapitala v blagajno NK Maribor privablja spomine na podobna vlaganja tudi v območju držav, kjer je bila nekoč jugoslovanska federacija. Takšnih primerov ni veliko, so pa delnice nekaterih ob investiciji krepko skočile navzgor, obenem so tudi tisti, kjer posebej vidnega zasuka na igrišču ni bilo, so si pa ustvarili lažje razmere za delovanje.

Kapital iz naše vzhodne soseščine je navzoč tudi pri nogometnih klubih, ki delujejo zunaj državnih mejá Madžarske, res pa je, da v območjih z madžarsko manjšino, kot denimo pri nas v Lendavi, na Slovaškem v Dunajski Stredi in v Srbiji pri klubu iz Bačke Topole. Na Hrvaškem so z investicijo puljskemu nogometnemu klubu pomagali najprej Rusi, za njimi Američani, NK Gorica iz kraja tik ob osrednjem zagrebškem letališču je delovala na gorivo vlagateljev iz Litve.

Kako je bilo z Gabrielejem Volpijem na Reki, kako je v Sarajevu in kako v Skopju?