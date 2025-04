Čudežni deček, ki naj bi bil naslednik Messija, pri izhodnih vratih

Prihodnost Ansuja Fatija v dresu Barcelone je znova zelo negotova. Mundo Deportivo poroča o globokem razočaranju in frustraciji mladega napadalca zaradi njegove obrobne vloge v ekipi v tej sezoni. Fati, ki je nekoč veljal za dragulj znamenite klubske akademije La Masia in celo podedoval Messijevo številko deset, naj bi bil zdaj, kot zatrjujejo viri blizu igralca, odprt za odhod iz kluba v prihajajočem poletnem prestopnem roku.

Vzpon Ansuja Fatija je bil bliskovit. Kot najstnik je podiral rekorde v dresu Barcelone in španske reprezentance ter kazal potencial, ki ga je postavljal ob bok največjim talentom svetovnega nogometa. Prevzem Messijeve desetice po Argentinčevem odhodu je simboliziral upanje kluba, da je našel novega vodjo za prihodnost. Vendar pa so njegov napredek zaustavile hude poškodbe, predvsem težave s kolenom in kasneje mišicami, zaradi katerih je bil z igrišč odsoten večkrat za dlje časa.

Po vrnitvi se Fatiju nikoli ni zares uspelo vrniti na raven, ki jo je kazal pred poškodbami, in si izboriti stalnega mesta v začetni enajsterici trenerja Xavija Hernándeza. Konkurenca v napadu Barcelone je izjemna – ob Robertu Lewandowskem so tu še Raphinha, Ferran Torres, vse bolj prodorni Lamine Yamal in drugi, kar Fatiju pušča le drobtinice igralnega časa, pogosto le kot menjava v zadnjih minutah tekem.

Kot najstnik je podiral rekorde v dresu Barcelone in španske reprezentance ter kazal potencial, ki ga je postavljal ob bok največjim talentom svetovnega nogometa. FOTO: Albert Gea/Reuters

Prav to pomanjkanje zaupanja in kontinuitete naj bi bilo po pisanju Mundo Deportiva glavni vzrok njegovega nezadovoljstva. Tudi posoja v angleški Brighton v prejšnji sezoni (2023/24), kjer prav tako ni blestel ali redno igral, očitno ni prinesla želenega preobrata.

Dobre predstave na treningih, a spregledan na družbenih omrežjih?

Dodatno naj bi k Fatijevemu nezadovoljstvu po nekaterih informacijah, ki krožijo v španskih medijih, prispevalo tudi dejstvo, da mu kljub domnevno zelo dobrim predstavam na treningih klub ne namenja ustrezne pozornosti na uradnih komunikacijskih kanalih. Medtem ko Barcelona na družbenih omrežjih redno objavlja utrinke s treningov in opozarja na dosežke drugih igralcev, so Fatijeve dobre poteze ali zadetki menda le redko v ospredju. Takšno spregledovanje bi mladenič lahko razumel kot dodaten signal, da v klubu dolgoročno ne računajo več resno nanj, ne glede na njegovo delo na treningih.

Situacija postavlja pred dilemo tudi vodstvo Barcelone. Fati je produkt lastne nogometne šole, igralec z nespornim talentom, ki je v preteklosti že dokazal svojo vrednost, in ljubljenec navijačev. Po drugi strani pa so njegove težave s poškodbami in padec forme dejstvo, klub pa pestijo tudi finančne omejitve, zaradi katerih bi bila prodaja igralca iz lastne akademije lahko finančno privlačna.

Dodatno naj bi k Fatijevemu nezadovoljstvu po nekaterih informacijah, ki krožijo v španskih medijih, prispevalo tudi dejstvo, da mu kljub domnevno zelo dobrim predstavam na treningih klub ne namenja ustrezne pozornosti na uradnih komunikacijskih kanalih. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Vprašanje je, ali si Barcelona lahko privošči na klopi držati nezadovoljnega igralca s potencialom, ki ga Fati nedvomno še vedno ima, ali pa je prodaja oziroma nova posoja zanj in za klub najboljša rešitev.

Trg in prihodnost

Mediji, kot je mehiški Lado, že špekulirajo o morebitnih interesentih, pri čemer se najpogosteje omenjajo klubi iz angleške prve lige, kjer bi Fatijev slog igre morda prišel bolj do izraza in kjer finančna sredstva za prestope niso takšna ovira. Njegova tržna vrednost je sicer zaradi poškodb in slabše forme v zadnjih sezonah padla, a pri komaj 22 letih (v sezoni 2024/25) ima še vedno dovolj časa, da ob rednem igranju znova najde pot med najboljše.