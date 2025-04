Začenjata Real Madrid in Bayern, vpleten tudi Benjamin Šeško

V nadaljevanju preberite:

Konec tedna so bili na delu vsi udeleženci četrtfinala Uefine lige prvakov, ki bo želo pozornost jutri in v sredo zvečer. Nekateri so v nacionalnih ligah potrdili svojo moč, drugi so se opekli in s sabo v evropski izziv prenašajo tudi dvome. Torkov in sredin večer bosta prinesla štiri spektakularne tekme.

V torek bomo spremljali para Arsenal – Real Madrid (21.00) in Bayern – Inter (21.00), v sredo še prvi četrtfinalni tekmi Barcelona – Borussia Dortmund (21.00) in PSG – Aston Villa (21.00). Preverili smo formo vseh osmih kandidatov za finale, ki bo v Münchnu, in tudi to, kako je v Nemčiji vpleten v to bitko slovenski nogometaš Benjamin Šeško. Več v članku.