Zaradi »trpinčenja« na treningu ameriškega nogometa umrl študent

Starši lani preminulega 18-letnega študenta prvega letnika in igralca ameriškega nogometa Calvina »C. J.« Dickeyja mlajšega so pred kratkim vložili odmevno tožbo zoper univerzo Bucknell v ameriški zvezni državi Pensilvanija. Tožba, kot poročajo številni ameriški mediji, med njimi televizijska mreža ESPN, je uperjena tudi zoper glavnega trenerja univerzitetne ekipe ameriškega nogometa Dava Cecchinija, pomočnika trenerja Iana Schellerja ter Nacionalno študentsko športno zvezo (NCAA), krovno organizacijo za študentski šport v ZDA.

V tožbi zaradi protipravne smrti družina zatrjuje, da je bil pokojni sin žrtev kazenskega treninga, ki naj bi potekal v obliki trpinčenja (t. i. hazing) in naj bi neposredno privedel do zdravstvenega poslabšanja ter smrti.

Ozadje tragičnega dogodka

Dickey mlajši, bruc na univerzi Bucknell, je igral na položaju obrambnega igralca v univerzitetni ekipi ameriškega nogometa. 12. septembra 2023 se je med treningom ekipe nenadoma zgrudil na igrišču. Kljub takojšnji zdravniški pomoči in prevozu v bolnišnico je naslednji dan, 13. septembra, umrl. Njegova smrt je pretresla akademsko in športno skupnost na univerzi, zdaj pa tožba staršev razkriva domnevno sporno ozadje, ki naj bi vodilo do tragedije.

Osrednji očitek tožbe, ki ga povzemajo mediji, kot sta ESPN in britanski Daily Mail, je, da Dickeyjev kolaps ni bil posledica običajnega napora med treningom, temveč izredno intenzivnih telesnih vaj, ki naj bi mu jih trenerji naložili kot kazen za predhodno odsotnost na obveznem sestanku ekipe. Namesto udeležbe na rednem treningu naj bi bil Dickey ločeno podvržen specifičnim kazenskim vajam, ki naj bi med drugim vključevale ponavljajoče se sprinte čez celotno igrišče.

Starši v tožbi trdijo, da so te vaje presegale meje običajnega treninga in so predstavljale obliko nedovoljenega trpinčenja oziroma »hazinga«. Po navedbah iz tožbe, ki jih omenja ESPN, naj bi trenerji celo spregledali očitne znake hude telesne stiske mladega igralca, preden je ta dokončno omagal.

Dodatno težo obtožbam daje podatek, na katerega opozarjata medija Today in ESPN, ki se sklicujeta na odvetnika družine, da je imel Dickey srpastocelično anemijo. To je dedno stanje, ki običajno ne povzroča simptomov, a lahko pri skrajnih telesnih naporih, še posebej ob dehidraciji ali visoki temperaturi, povzroči hude, celo usodne zaplete zaradi spremenjene oblike rdečih krvničk in motenj v krvnem obtoku.

Tožniki zatrjujejo, da bi morala univerza in trenersko osebje vedeti za Dickeyjevo stanje in z njim povezana tveganja pri vrhunskih športnikih. Z odreditvijo domnevno neprimernih in pretirano napornih kazenskih vaj naj bi ravnali skrajno malomarno in neposredno prispevali k poslabšanju njegovega zdravstvenega stanja ter posledično smrti. Očitajo jim nespoštovanje varnostnih smernic in neustrezno medicinsko spremljanje vadbe.

Vprašanje sistemske odgovornosti NCAA

Tožba družine Dickey presega odgovornost posameznikov in univerze ter zadeva tudi krovno Nacionalno študentsko športno zvezo (NCAA). Po poročanju ESPN ji tožniki očitajo sistemske pomanjkljivosti pri zagotavljanju varnosti študentov športnikov po vsej državi. Zvezi naj ne bi uspelo vzpostaviti in dosledno uveljavljati dovolj strogih pravil ter nadzora nad praksami, kot so trpinčenje, neustrezno odmerjanje telesnega napora in obravnava športnikov s posebnimi zdravstvenimi tveganji. S tem naj bi tudi NCAA nosila del odgovornosti za dogodke na univerzi Bucknell, so prepričani tožniki.

Z univerze Bucknell so ob študentovi smrti septembra lani izrazili globoko obžalovanje in sožalje družini, sodnega postopka pa za zdaj, kot poroča ESPN, ne komentirajo. Primer sicer ponovno vzbuja širša vprašanja o varnostnih standardih, fizičnih in psihičnih pritiskih ter pojavu nedovoljenih praks v izrazito tekmovalnem in dobičkonosnem svetu ameriškega univerzitetnega športa. Meja med zahtevnim treningom, potrebno disciplino in nevarnim početjem je pogosto zabrisana, problematika »hazinga« pa kljub prizadevanjem za njegovo izkoreninjenje ostaja.