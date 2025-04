Guardiola ogorčen nad navijači Uniteda, ki so žalili mamo Philla Fodena

Nedeljski mestni derbi med Manchester Unitedom in Manchester Cityjem na stadionu Old Trafford ni upravičil visokih pričakovanj in se je končal brez zadetkov, z rezultatom 0: 0. Tekma je bila precej neizrazita in za derbi dokaj nizke intenzivnosti, z malo zares izrazitimi priložnostmi za obe ekipi, še posebej v prvem polčasu. To je bil prvi neodločen izid brez golov na obračunu teh dveh mestnih tekmecev po decembru leta 2020.

Mestni derbi, ki vedno postreže z veliko nogometnega naboja, je tokrat zasenčilo neprimerno dogajanje na tribunah. Trener Cityja Pep Guardiola se je po tekmi odzval z ogorčenjem zaradi žaljivega vzklikanja, ki so ga nekateri navijači Manchester Uniteda namenili družini njegovega zvezdnika Phila Fodena, zlasti njegovi materi. Guardiola je takšno početje označil za povsem nesprejemljivo in nedostojno, poročajo britanski mediji, kot sta Guardian in BBC.

Trd boj na zelenici brez zmagovalca

Začetek srečanja je sicer pripadel domači ekipi, Manchester Unitedu, ki je krenila odločneje. Že v drugi minuti si je United priigral prosti strel na robu kazenskega prostora, ko je Cityjev branilec Ruben Dias podrl Alejandra Garnacha in si prislužil rumeni karton – po podatkih Opte naj bi bil to najhitreje pokazani karton na manchestrskih derbijih v premier ligi od sezone 2006/07. Kljub začetnemu pritisku Unitedu ni uspelo resneje ogroziti vrat Edersona.

Po približno dvajsetih minutah je pobudo prevzel Manchester City, ki je imel večjo posest žoge (okoli 54 odstotkov v prvem delu), a mu prav tako ni uspelo prebiti obrambe domačih. Poskusa Ilkaya Gündogana in Phila Fodena sta bila nenatančna, medtem ko je strel Kevina De Bruyneja vratar Uniteda Andre Onana uspešno ukrotil. Ob polčasu je tako ostalo pri rezultatu 0: 0.

Mestni derbi, ki vedno postreže z veliko nogometnega naboja, je tokrat zasenčilo neprimerno dogajanje na tribunah. FOTO: Peter Powell/Reuters

Drugi polčas je prinesel nekoliko živahnejšo igro in tudi najlepši priložnosti na tekmi. Najprej je Cityjev napadalec Omar Marmoush sprožil močan udarec s približno 23 metrov, a se je z odlično obrambo izkazal vratar Uniteda Onana. Sredi drugega polčasa pa je imel najboljšo priložnost za domače Joshua Zirkzee; po obratu je sprožil polvolej, ki pa ga je Cityjevemu vratarju Edersonu z izjemnim posredovanjem z obema rokama uspelo odbiti.

Rezultat 0: 0 je pomenil razočaranje za obe ekipi, še posebej pa za Manchester City v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, saj ostajajo na petem mestu lestvice. Manchester United, ki je s točko ostal na skromnem 13. mestu, je po tekmi po besedah kapetana Bruna Fernandesa potreboval predvsem več »ubijalskega instinkta« za doseganje zadetkov, medtem ko je trener Ruben Amorim menil, da so bili bližje zmagi, a da je neodločen izid sprejemljiv.

Pep Guardiola je na drugi strani ocenil, da je njegova ekipa nadzorovala igro, a ni našla pravih rešitev za preboj Unitedove obrambe, ter da je točka sprejemljiv izkupiček. V intervjuju pa se je lotil tudi navijačev Uniteda, ki so se vedli zelo nešportno.

Med tekmo je bilo iz sektorja, kjer so bili navijači Manchester Uniteda, slišati ponavljajoče se žaljivo vzklikanje, uperjene neposredno proti Fodenu in njegovi materi Claire Rowlands. Po poročanju nekaterih medijev naj bi se gesla nanašala tudi na pretekle incidente, v katere je bila vpletena Fodenova mati, kar pa po Guardiolovem mnenju nikakor ne more biti opravičilo za takšno ravnanje. Guardiola po tekmi ni iskal opravičil za navijače nasprotnega tabora. »To je nesprejemljivo. To se preprosto ne bi smelo dogajati,« je bil po poročanju ESPN odločen španski strateg.

Začetek srečanja je sicer pripadel domači ekipi, Manchester Unitedu, ki je krenila odločneje. FOTO: Darren Staples/AFP

»Zavedam se rivalstva in zbadljivke so del tega, toda spravljati se na nekoga z omembo njegove mame ... To je preprosto pod ravnijo,« je Guardiolove besede povzel Guardian. Trener Cityja je poudaril, da takšno obnašanje nima nič opraviti s športnim rivalstvom. »Phil je odličen fant, ima čudovito družino. Upam, da se to ne bo več ponovilo,« je še dodal Guardiola ter tako stopil v bran svojemu igralcu in njegovi družini.