Danes odločitev: Maribor ali Koper?

Nogometaši v Prvi ligi Telemach bodo danes igrali še zadnje tekme državnega prvenstva. Prvak še ni znan, za naslov se borita Maribor in Koper, pri čemer ima prvi točko prednosti. Maribor bo danes ob 17.30 gostoval v Murski Soboti, Koper ob isti uri pri Bravu v Ljubljani. Tretja tekma dneva, prav tako ob 17.30, bo Celje vs. Olimpija.

Koper je bil skozi sezono na vrhu lestvice 18 igralnih dni, Maribor pa 15 in tako se omenjena kluba povsem zasluženo merita za glavno lovoriko domače sezone.

Malce več manevrskega prostora glede razpleta zadnjega kroga imajo v Mariboru, kjer bi 16. postali prvaki tudi v primeru poraza, če Koper izgubi v Ljubljani. Mura se sicer na daljavo z Olimpijo bori za tretje mesto na lestvici. Obe ekipi že imata zagotovljene evropske nastope, tako kot seveda Maribor in Koper.

Jasno je že, da je Aluminij izpadel v drugo ligo, medtem ko bo Tabor iz Sežane 26. in 29. maja igral dodatne kvalifikacije s Triglavom. Med elito se vrača Gorica, najboljša v drugoligaški sezoni.

Prvoligaška se bo sicer devetič odločila v zadnjem kolu. Sedmič so v igri vijolični, ki so bili doslej uspešni trikrat. Leta 1999 so v neposrednem obračunu za vrh lestvice ugnali Gorico, dve leti pozneje Olimpijo, sezono zatem pa Primorje. Praznih rok pa so ostali ob koncu sezon 2020/21, 2017/18 in 2003/04, ko je bil prvič troboj za prvaka - tistega je dobila Gorica.