Darko Milanič je našel nov izziv v Združenih arabskih emiratih

Slovenski nogometni trener Darko Milanič, nekdanji strateg Maribora, bo v novi sezoni vodil klub iz Združenih arabskih emiratov Baniyas, ki je novico objavil na svoji spletni strani.

Primorec je nazadnje deloval na Cipru, kjer je vodil Pafos in Anorthosis. Milaniča je njegov novi delodajalec predstavil kot izkušenega trenerja z uspešno nogometno kariero. Med drugim vodil Leeds United ter ekipe v Sloveniji, Avstriji, na Slovaškem in na Cipru. V sezoni 2013/14 je bil tudi trener graškega Sturma.

»Trener Milanič se lahko pohvali s številnimi osvojenimi lovorikami. Šestkrat je osvojil slovensko prvenstvo in trikrat slovenski pokal,« so ob najavi novega trenerja zapisali pri Baniyasu in ob tem dodali, da je 55-letni Slovenec zelo motiviran za delo v močni ligi v Združenih arabskih emiratih. Za Baniyas igra nekdanji član Maribora Saša Ivković.