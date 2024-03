Old Trafford slavi novega junaka – Diallo ob koncu podaljška pokopal Liverpool

Privrženci Manchester Uniteda so dočakali vrhunec sezone, pa čeprav je še zdaleč ni konec. V nasprotju z napovedmi so se dobro upirali Liverpoolu, tudi prvi povedli, nato je šla tekma v podaljške, v zadnjih sekundah je junak postal mladi Amad Diallo in United je s 4:3 napredoval v pokalu FA.

Četrtfinalni obračun največjih tekmecev na Otoku je postregel s tekmo, ki se bo zapisala v zgodovino. Gledalce je navdušila s 7 goli, na Old Traffordu je domače v vodstvo povedel Scott McTominay v 10. minuti, nato je ob koncu prvega dela sledila eksplozija Redsov iz Liverpoola. Najprej so Endu gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja, pri golih Mac Allisterja in Salaha pa dvomov ni bilo in Liverpool je šel na odmor z vodstvom.

V drugem polčasu je United lovil priključek in ga ujel v 87. minuti, ko je zadel pogosto kritizirani Antony in tekma je šla v podaljšek. Harvey Elliott je nato goste povedel v vodstvo, Marcus Rashford je izenačil, v 121 minuti pa je za eksplozijo navdušenja poskrbel 21-letni Diallo, ki je v igro vstopil v 85. minuti.

Soccer Football - FA Cup - Quarter Final - Manchester United v Liverpool - Old Trafford, Manchester, Britain - March 17, 2024 Manchester United's Alejandro Garnacho and Willy Kambwala celebrate after the match REUTERS/Molly Darlington Foto Molly Darlington Reuters

Manchester United je izločil večnega rivala in ostaja v igri za lovoriko, s katero bi rešil to sezono. V polfinalu proti Coventryju pa junaka tekme Dialloja ne bo, po zadetku so ga prevzela čustva in je slekel dres, a ker je že imel rumeni karton od prej, je dobil še enega in bil posledično izključen.

V drguem polfinalu bosta igrala Manchester City, ki je z 2:0 izločil Newcastle, in Chelsea, ki je s 4:2 odpravil Leicester.