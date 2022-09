Dinamo sezono v ligi prvakov odprl s skalpom Chelseaja

Hrvaški prvak Dinamo iz Zagreba je po zmagah nad Tottenhamom in West Hamom v zadnjem letu in pol zabeležil še uspeh nad njunim londonskim rivalom Chelseajem, tokrat v elitni ligi prvakov. Dinamovci so v izjemnem slogu odprli nastope v sezoni 2022/23 elitnega Uefinega tekmovanja in bi lahko pred napetimi zadnjimi minutami vodili tudi z višjo razliko, potem ko je po globinski žogi v 13. minuti obrambi evropskih prvakov iz leta 2021 ušel Mislav Oršić ter mojstrsko zaključil akcijo pred vratarjem.

Pred večernimi dvoboji je bila na sporedu tudi tekma v Dortmundu, kjer so Marco Reus, Raphaël Guerreiro in Jude Bellingham poskrbeli za visoko zmago Borussie nad Københavnom.

Izidi 1. kola:

Skupina E

Dinamo Zagreb : Chelsea 1:0 (Oršić 13.)

Salzburg – Milan 21.00



Skupina F

Celtic – Real Madrid

Leipzig – Šahtar Doneck obe 21.00



Skupina G

Borussia Dortmund – København 3:0 (Reus 35., Guerreiro 42., Bellingham 83.)

Sevilla – Manchester City 21.00



Skupina H

Benfica – Maccabi Haifa

PSG – Juventus