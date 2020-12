Dobri duh Simke je edini treniral Muro, Beltince in Nafto

En svet, en poskus. Popravnega izpita ne bo

»V biologiji imamo mnogo posplošitev in malo teorij,« je v odlični knjigi Logika živega pred desetletji napisal François Jacob, častnik Francoskih svobodnih sil, zdravnik, molekularni biolog in Nobelov nagrajenec. In nadaljeval: »Ena izmed redkih teorij, na katero se biolog lahko zanese, je teorija o evoluciji.«