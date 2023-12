Domžalčane je dvignil prebujeni tolminski šprinter

V nadaljevanju preberite:

Domžale so v drugem delu nogometnega prvenstva z nizom štirih zmag ušle iz nevarnega območja in se približale zgornjemu delu lestvice. Dolgo je trajalo, da so Domžalčani pod taktirko trenerja Dušana Kosića, ki je »čez noč« zamenjal Simona Rožmana po njegovem nenadnem odhodu v glavno mesto Bosne in Hercegovine, ujeli ritem. Prebudil se je predvsem napadalni dvojec Mario Krstovski-Danijel Šturm. Slednji je jesen zaokrožil z nazivom najboljšega strelca in podajalca »rumene družine«. Tolminca je dvakrat povabil k sebi Rožman. Ga bo še tretjič v Sarajevo?