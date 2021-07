Šturm zadel, vijolični napredovali

Nogometaši Maribora so bili uspešni tudi na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za novo Uefino konferenčno ligo. Tako kot v Ljudskem vrtu so tudi v Armeniji premagali Urartu z 1:0. Strelec edinega gola je bil Danijel Šturm v 85. minuti. Ob 20. uri so tekmo začeli igralci Domžal, ki v Luksemburgu branijo gol prednosti pri ekipi Swift Hesperange.



Maribor trenerja Simona Rožmana, ki ni vzel s seboj kapetana Marcosa Tavaresa, je napredoval s skupnim izidom 2:0, v naslednjem krogu se bo meril s švedskim Hammarbyjem.

