Kot strela z jasnega: dva prvoligaša brez gledalcev

Šok v Domžalah! Dva dni pred prvo tekmo državnega prvenstva v nogometu je prišla informacija, da štadion ob Kamniški Bistrici ne bo mogel gostiti gledalcev. Zavod za šport in rekreacijo Domžale naj bi sprejel odločitev, da je uporaba igrišča možna le ob tekmah zaprtega tipa.

Do tako drastične poteze so privedli varnostni razlogi, o tem so javnost prvi obvestili Radomljani, ki bodo v petek igrali z Aluminijem, toda – tako kaže – brez navijačev. V prvi ligi igrajo tudi Domžalčani, dvakratni državni prvaki. Obeta se veliko hude krvi. Bo objekt res zaprt vse leto? To bi bil velik udarec za oba kluba, 1. SNL in Nogometno zvezo Slovenije.

Jutri bo gotovo pestro, ko se bo ob 10. uri v stavbi NZS na Brdu začelo medijsko druženje pred začetkom nove sezone Prve lige Telemach. Domžale so si v dodatnih kvalifikacijah priigrale obstanek v prvoligaški druščini, nedavno so dobile nove lastnike.

NK Radomlje je na facebooku zapisal: »Dva dni (!) pred začetkom nove sezone, na katero se pripravlja celotni klubski ustroj, smo s strani Zavoda za šport in rekreacijo Domžale prejeli obvestilo, da bo štadion v Domžalah, na katerem gostimo tekme Prve Lige Telemach, vsaj eno leto zaprt za gledalce. Razlog je dotrajanost objekta, v klubu pa smo globoko razočarani nad neodgovornostjo Zavoda za šport Domžale in Občine Domžale, ki nista zagotovila minimalnih standardov za organizacijo tekem v spremstvu navijačev.

Ob štadionu stoji dom za starejše občane. FOTO: Leon Vidic

V NK Radomlje si vrsto let prizadevamo za grajenje lokalne skupnosti in pripadnosti klubu ter se trudimo za udobje in izkušnjo vsakega navijača, ki si ogleda naše domače tekme. Zaprtje tribun na tekmah v Domžalah prinaša veliko poslovno, organizacijsko in razvojno škodo našemu klubu ter postavlja pod velik vprašaj delovanje in obstoj NK Radomlje v prihodnosti.

Naše zveste navijače prosimo za razumevanje, v prihodnje bomo vse sile usmerili, da si boste tekme Radomelj lahko ogledali v domačem Športnem parku in da prvoligaški nogomet pripeljemo domov.«

Kot je razvidno iz obvestila zavoda, se je lastnik objekta iz varnostnih razlogov odločil, da do nadaljnjega zapre zahodno tribuno na štadionu Domžale za obiskovalce in ostalo javnost. Tribuno so zaprli zaradi slabega stanja strehe ter možnih nepredvidljivih vremenskih razmer, ki lahko potencialno še poslabšajo varnostne razmere na objektu.

Olimpija se je leta 2018 pred polno tribuno veselila naslova prvaka. FOTO: Roman Šipić

»Uporaba nogometnega igrišča je dovoljena v primeru tekem zaprtega tipa,« je zavod zapisal v obvestilu, ki ga je poslal obema kluboma, ki igrata domače tekme na štadionu v Domžalah, ter Nogometni zvezi Slovenije, upravni enoti Domžale ter občini in policijski postaji Domžale. Zavod se je zavezal, da bo na zahodni tribuni štadiona vzpostavil fizične zapore oziroma varovano območje, s čimer bodo preprečili fizično uporabo prostora, je poročala STA.

Zahodna tribuna štadiona v Domžalah, zgrajena leta 2002, sprejme 2200 gledalcev. Zmogljivost objekta se je povečala na 3100 sedežev. Leta 2008 je gostil evropsko kvalifikacijsko tekmo med Domžalami in zagrebškim Dinamom.