V Radomljah igrali atraktivno in obstali v 1. SNL, a se razšli s trenerjem

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje se je danes sporazumno razšel s trenerjem Darjanom Slavicem, so sporočili iz kluba, pri katerem so sicer pozimi podaljšali sodelovanje vsaj do konca prihodnje sezone. Ime novega trenerja bodo sporočili v najkrajšem možnem času, so zapisali Radomljani.

»Darjan je v svojem času v Radomljah dosegel vse zadane cilje, uveljavljal je mlade, domače nogometaše, ki so igrali atraktiven nogomet, za kar se mu iskreno zahvaljujemo,« so zapisali Radomljani na družbenih omrežjih.

»Darjanu želimo vse najboljše v nadaljevanju trenerske kariere in verjamemo, da se bodo naše poti v prihodnosti znova srečale,« so še dodali Radomljani ter razkrili, da se poslavlja tudi dosedanji prvi pomočnik Andrej Kvas.