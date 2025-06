Jugoslav Trenčovski prevzel Radomljane

Oseminštiridesetletni nogometni strokovnjak iz Severne Makedonije Jugoslav Trenčovski je novi trener Radomljanov, je na klubski spletni strani sporočila ekipa iz Prve lige Telemach. Trenčovski je nazadnje deloval v Kuvajtu, slovi pa kot trener, ki uspešno uveljavlja mlade nogometaše. V trenerski karieri je v domovini vodil ekipe Brera, Belasice, Horizonta in Kozufa Miravci, prav tako je bil športni direktor Akademije Pandev in selektor reprezentance do 19 let.

»Že tri leta spremljam Radomlje. Poznam projekt in vem, kaj klub želi doseči. Želijo predstaviti mlade nogometaše, jih izpopolnjevati in jim pomagati do napredka v karieri. Podobno sem 12 let počel v Severni Makedoniji, kjer smo formirali klub, ki se danes imenuje Brera. Začeli smo z mladinsko šolo, člani so nastopali v četrti ligi in napredovali do prve ter celo osvojili pokal v sezoni 2018/19. V Radomljah gre za podoben način dela, zato sem z veseljem sprejel izziv, v katerem se spoštujejo principi nogometne igre in razvoja igralcev. Hitro smo se dogovorili,« je po prvem treningu v Radomljah dejal Trenčovski.

»Pogledal sem si zadnjo pripravljalno tekmo in večino tekem minule sezone. Videl sem veliko dobrih stvari, moštvo ima jasno postavljene principe. Fantje igrajo napadalen nogomet, dobro so taktično pripravljeni, kar so pokazali tudi proti Noahu. Moštvo ima potencial, mi pa moramo poskrbeti, da bodo fantje napredovali,« je dodal trener iz Strumice.