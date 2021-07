Domžalčani in Mariborčani s tesno prednostjo na revanšo

Po uspešni premieri nogometašev Mure v kvalifikacijah za ligo prvakov in za uvod zmagi v Skopju četrtek pripada prvemu evropskemu nastopu v sezoni igralcev Domžal in Maribora.



Slov je na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za novoustanovljeno konferenčno ligo slavil proti luksemburškemu predstavniku Swift Hesperange z 1:0 (0:0). Edini zadetek je dosegel Andraž Žinič v 58. minuti.



Povratna tekma med tema dvema moštvoma bo prihodnji četrtek ob 20. uri v Hesperangeu, Domžalčani pa bi v primeru napredovanja v 2. krogu kvalifikacij igrali proti boljšemu iz finsko-ferskega obračuna Honka Espoo – NSI Runavik.



Za Maribor je evropska premiera vselej poseben dan, tako se je na vroč julijski večer v Ljudskem vrtu zbralo prek 4000 privržencev vijioličnih nogometašev. Ti sezono odpirajo proti armenskemu klubu Urartu, napadalno so se lotili tekme od uvodne minute, toda gola dolgo ni bilo. Ob polčasu je bil izid 0:0, vijolični pa so nato lepo akcijo kronali z vodstvom v 57. minuti, ko je bil v gneči pred vrati najbolj spreten Nino Žugelj.



