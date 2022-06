Domžalski nogometni prvoligaš v svet poslal novega talenta

Iz Domžal se namreč v Toskano seli 17-letni vratar Lovro Štubljar, so potrdili v obeh klubih.

»Velika hvala vsem, ki so verjeli vame in so mi v zadnjih letih pomagali napredovati. Domžale so se izkazale za pravo izbiro, ustrezno razvojno okolje. Tukaj sem doživel zares veliko lepega, spoznal ogromno novih ljudi, osvojil državno prvenstvo in nastopal v ligi prvakov,« je za spletno stran Domžal povedal dosedanji prvi vratar mladinske ekipe.

»Krasni spomini mi bodo v veliko pomoč ob odhodu v Italijo, kamor se odpravljam z visokimi cilji. Pred mano je velik izziv, prvi v tujini, toda pripravljen sem,« je dodal.

Štubljar, rojen avgusta 2004, je v Domžale prispel junija 2019 iz Krke in je bil član mladih reprezentanc Slovenije. Štubljar je v 13. kolu prejšnje sezone vknjižil tudi članski debi v 1. SNL. Tedaj je na tekmi s Koprom v igro vstopil s klopi namesto poškodovanega Ajdina Mulalića.