Dragan Stojković: Slovenija ni bila tako slaba, toda mi smo bili premočni

V srbskem taboru seveda niso skrivali zadovoljstva ob gladki zmagi in tako tudi vidno izboljšanem vtisu po uvodnem spodrsljaju proti Norveški. In to je poudaril tudi domači selektor Dragan Stojković: »Zadovoljen sem tako z igro kot izidom. Igralci so pokazali čvrst značaj in tudi odločnost, da se pokažejo v drugačni luči kot proti Norvežanom. Ob takšnem pristopu se nam res ni moglo zgoditi to, kar se nam je na tej prejšnji tekmi. Dosegli smo lepe gole, bili boljši, dominirali na igrišču."

Ko pa se je ozrl k igri slovenske vrste, pa je poudaril: »Slovensko moštvo ni bilo tako slabo, toda mi smo bili preprosto na višji ravni. V slehernem dejavniku igre smo prevladovali. Ni lahko igrati proti tako navdahnjenim igralcem, kot so bili naši, to je tokrat občutila Slovenija. Narekovali smo ritem, ki mu je bilo težko slediti. Lahko bi tudi ostalo pri izidu 2:1, vendar to moje ocene ne bi spremenilo.« Obenem je nekdanji odlični nogometaš dodal, da se prav veseli nedeljskega prihoda v Ljubljano, kjer ima veliko prijateljev.