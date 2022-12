Drama družine Ješić: na cesti ugasnilo življenje hčerke, zdaj še očeta

Enaindvajset let po smrti hčerke Jelene, ki je ravno tako umrla v prometni nesreči, je na cesti ugasnilo tudi življenje nekdanjega nogometaša in trenerja Partizana Miodraga Ješića. Leta 2001, ko je treniral tunizijski Sfaxien, je izvedel za smrt 19-letne hčerke v Srbiji, 21 let kasneje se je smrtno ponesrečil še sam.

Ješić se je rodil 30. novembra 1958 v Osečenici v Srbiji. Nogometnih veščin se je učil v mladinskih kategorijah Partizana, za prvo ekipo kluba iz Beograda pa je igral dvakrat od leta 1980 do 1985 in v sezoni 1990/91. Za črno-bele je odigral 148 prvenstvenih tekem in dosegel 13 golov. Poleg Partizana je igral še za turška kluba Trabzonspor in Altay, v dresu katerega je leta 1994 tudi končal igralsko kariero.

»Ostajamo brez najboljših!« je nogometni klub Partizan objavil na twitterju:

Za mlado reprezentanco Jugoslavije je odigral 25 tekem, za jugoslovansko člansko reprezentanco pa je na osmih tekmah dosegel dva zadetka. Ješić je treniral številne klube. Poleg Partizana je treniral še Radnički iz Niša, OFK Beograd, Budućnost iz Podgorice, Sarajevo, Slavijo in CSKA iz Sofije, Litex Loveč ter klube iz Romunije, Turčije, Irana, Tunizije, Libije, Mjanmarja, Egipta, Kitajske, Kuvajta, Združenih arabskih emiratov in Savdske Arabije.