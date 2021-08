Drama se nadaljuje: Barcelona poslala novo ponudbo Messiju

V oddaji La Porteria na katalonski betevé so poročali o klicu športnega direktorja Barcelone Ferrana Reverterja, ki naj bi v zadnjem hipu Lionelu Messiju in njegovemu očetu Jorgeju Horaciu Messiju predstavil ponudbo, s katero bi bilo dolgoletnega napadalca kluba mogoče zadržati v klubu.



Novica je v španskih medijih udarila v zgodnjih jutranjih urah, v Kataloniji pa trdijo, da je dogovor z Argentincem, ki se je od kluba v nedeljo že poslovil na solzni novinarski konferenci, spet mogoč. Messija so sicer ves čas povezovali s selitvijo v Paris Saint-Germain, na pariškem letališču in ob štadionu Park princev so se v zadnjih dneh celo že začeli zbirati navijači.



Vojna besed se medtem nadaljuje: Jaume Llopis, član ekipe predsednika Joana Laporte, ki je po debaklu z Messijevo pogodbo nedavno odstopil, je za radio Cadena SER med drugim dejal, da sta Laporto, ki je zavrnil finančno injekcijo sklada CVC (La Liga se je dogovorila za prodajo deleža komercialnih pravic za obdobje 50 let, kar bi Kataloncem prineslo več kot 200 milijonov evrov), v to potezo prepričala ravno Reverter in predsednik Reala Florentino Pérez.

Kdo drži niti pri Barçi?

»Izvršni direktor je Laporti grozil z odstopom, če bo podpisal pogodbo s CVC,« je dejal Llopis. »Skupaj s Florentinom sta ga prepričala, da se mora rešiti Messija in da ne sme podpisati s CVC,« je dodal.



Z njegovimi izjavami je bil več kot zadovoljen prvi mož La Lige Javier Tebas, čigar načrti z luksemburškimi vlagatelji so bili v zadnjih dneh tarča kritik madridskega Reala in Barcelone. Omenjena kluba sta skupaj z Juventusom, predsedniki Laporta, Pérez in Andrea Agnelli so se minuli konec tedna družili v katalonski prestolnci, največja zagovornika ustanovitve nove evropske superlige, medtem ko Tebas velja za močnega zaveznika Evropske nogometne zveze (Uefa).



»Začelo je postajati bolj jasno ... Kdo je glavni pri FCB? ... Brez Messija in brez 270 milijonov evrov, perfekten načrt ...« je na twitterju besede Llopisa komentiral Tebas.

