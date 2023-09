Drevi živahno v Atenah in Istanbulu: v ogenj tudi Šporar in Zajc

Potem ko so opravili svoje najboljši nogometni klubi v Evropi, četrtkov večer prinaša več privlačnih tekem v Uefinih evropski in konferenčni ligi. Oba kluba s slovenskimi nogometaši v evropski ligi bosta igrala zahtevni tekmi. Panathinaikos (Adam Gnezda Čerin, Benjamin Verbič, Andraž Šporar) bo ob 18.45 v Atenah gostil španski Villarreal – drugi par večera je Rennes vs. Maccabi – v večernem terminu 21.00 se bosta v Gradcu merila Sturm (Tomi Horvat, Jon Gorenc Stanković) in lizbonski Sporting, v tej skupini bo še par Atalanta vs. Rakow.

Fenerbahče (Miha Zajc) bo prav tako igra doma, resda v konferenčni ligi, njegov tekmec (18.45) bo danski Nordsjælland. Zanimiv bo tudi dvoboj Lugana (Žan Celar) in norveškega kluba Bodø/Glimt (Nino Žugelj). Pod lupo bo tudi tekma skupine A med Slovanom (Kenan Bajrić) in Klaksvikom, naslednjima tekmecema Olimpije.

Aktivni bodo tudi nekateri funkcionarji izpod dežnika NZS. Vlado Šajn bo kontrolor sojenja na dvoboju Olympiakos – Freiburg, Nejc Kajtazović pa pomočnik VAR na dvoboju Ajaxa in Marseilla. Konferenčna liga? Slovenski sodniki bodo delili pravico prav na tekmi v Luganu – glavni bo David Šmajc, VAR bo Matej Jug –, Marko Simeunović pa bo Uefin delegat v Budimpešti, kjer se bosta sešla Ferencvaroš in Čukarički.