Druga zaporedna remija Liverpoola in Arsenala

Nogometaši Liverpoola in Arsenala, ki se v angleški ligi borijo za sam vrh, so še drugo prvenstveno tekmo zapovrstjo ostali brez polnega izkupička. Obe ekipi sta tudi tokrat remizirali, obe na domačem igrišču, Liverpool je, potem ko je večji del tekme preživel z igralcem manj, s Fulhamom igral 2:2, Arsenal pa z Evertonom brez golov.

Liverpool bo sicer tudi po 16. kolu ostal v vodstvu, ima šest točk več od Arsenala.

Fulham je v mestu Beatlesov spet dokazal, da je v letošnji sezoni strup za favorite, pri tem pa je imel tudi nekaj sreče. Tragični junak tekme je bil domači branilec Andy Robertson. V 11. minuti ga je po strelu Andreasa Pereire pred vrati zadela žoga in ravno toliko spremenila smer leta, da je presenetila vratarja Alissona Beckerja. Le šest minut pozneje pa je Robertson, potem ko je kot zadnji igralec storil prekršek, prejel še rdeč karton in moral predčasno v slačilnico.

Na igrišču se številčni deficit domačim ni poznal. Bili so boljši tekmec, z goloma Codyja Gakpoja in Dioga Jote so dvakrat izenačili, imeli pa še kar nekaj priložnosti, da bi zmagali. A Fulham, ki je oba gola dosegel po nasprotnem napadu, bolje pa bi lahko zaključil še kakšnega, se je izvlekel, ubranil se je tudi hudega zaključnega pritiska gostiteljev.

Spodrsljaja Liverpoola ni izrabil Arsenal, ki ni strl odpora Evertona, čeprav je imel terensko premoč, a si v igri spet ni pripravil posebej veliko priložnosti.