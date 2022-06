Državni udar v Čilu, vojna za Falklande in Sovjeti

V nadaljevanju preberite:

Čilenci, ki so bili v preteklosti idejni očetje že marsikaterega škandala, so letos zaman upali, da bi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) zaradi domnevno spornega potnega lista bočnega nogometaša Byrona Castilla preprečila Ekvadorju nastop na svetovnem prvenstvu in jim tako skozi zadnja vrata omogočila nastop na mundialu. Kdo vse je v bogati nogometni zgodovini še moral ostati doma?