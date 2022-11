Dvakrat prinesel ligo prvakov, zdaj kot prvi še naslov v ZDA

Nogometaši losangeleškega LAFC so prvič v klubski zgodovini osvojili naslov v ligi MLS, potem ko so v velikem finalu v soboto po izvajanju najstrožjih kazni premagali Philadelphia Union. Reprezentant Walesa Gareth Bale je v 128. minuti podaljška izenačil na 3:3, ko je LAFC na domačem štadionu že igral le z deseterico na zelenici. Za obe moštvi je bil to prvi nastop v finalu, Bale pa je zdaj dosegel že šest ključnih zadetkov v karieri – poleg treh v finalih lige prvakov (2014, 2018) je bil leta 2014 mož odločitve za madridski Real tudi v finalu španskega pokala, kraljevemu klubu pa je tisto leto nato prinesel še naslov svetovnega klubskega prvaka.

»Vedno je lepo zadeti v finalih in zdi se, da sem dober v tem,« je bil po dvoboju na štadionu Banc of America nasmejan 33-letni Cardiffčan. »Nisem povsem prepričan, kam bi glede na pomembnost uvrstil ta gol, a občutek je izvrsten,« je dodal Bale, ki se je po osmih letih pri Realu letos brez odškodnine preselil v Kalifornijo, kjer imajo poleg najtrofejnešjega kluba tekmovanja LA Galaxy (5) zdaj še enega šampiona v mestu.