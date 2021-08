Dvoboj za naslov, ki se lahko hitro razširi na peteroboj

125 125 enajstmetrovk so v minuli sezoni izvajali nogometaši v premier league, kar je 33 več kot v sezoni 19/20

Dve novi zvezdi na Old Traffordu

Že drugi angleški finale lige prvakov v zadnjih treh letih je bil verjetno zadnji dokaz, da je premier league spet prevzela primat v evropskem nogometu. Naslov brani Manchester City, ki pa je v evropskem prvaku Chelseaju dobil novega velikega izzivalca. Na papirju že dolgo ni bil tako močan niti mestni rival Manchester United.Ligaška generalka sein varovancem ni posrečila – Leicester, ki je v minuli sezoni v izdihljajih izgubil na videz že dobljeno bitko za ligo prvakov, je manchestrske bogataše premagal v bitki za superpokal. Na Wembleyju je bil izid 1:0, lisjaki pa so prizorišče letošnjih dramatičnih bitk eura 2020 spet zapuščali z dvignjenimi repi, saj so v zaključku sezone 2020/21 v finalu pokala FA z identičnim izidom premagali še drugega letošnjega finalista lige prvakov, Chelsea.Glavna kandidata za naslov v prihajajoči sezoni gre iskati ravno v tekmecih, ki sta se maja v Portu udarila za evropski naslov. Tudi takrat je obračun odločil en gol, prav gole pa z okrepitvami pred sezono očitno iščeta oba trenerja. City, ki je izgubil klubsko ikono Sergia Agüera, je zaenkrat poletni rekorder s kar 117-milijonskim nakupom vezista Aston Ville. Guardiola je dobil novo drago igračko, medtem ko že več mesecev pogleduje tudi proti Londonu in napadalcu Tottenhama Harryju Kanu. Ravno spursi bodo prvi tekmeci meščanov v novi sezoni.»Uefa in Fifa nista omogočila časa za počitek trenerjem in igralcem. Dan za dnem, mesec za mesecem se bomo trudili, da bomo lahko čim bolje tekmovali,« je potožil Guardiola. »Vemo, da še ne bomo na naši ravni. Želimo si čim več točk do reprezentančnega premora, a glede na to, kar sem videl danes, sem neverjetno samozavesten,« je po porazu na Wembleyju še dodal katalonski strateg.Chelsea bo vsak hip podrl klubski rekord (govori se o 115 milijonih €) z nakupom. Belgijski napadalec, ki je blestel v minuli sezoni pri Interju, se po sedmih letih vrača v velikem slogu. Modri so pred uvodno ligaško preizkušnjo s Crystal Palaceom osvojili novo lovoriko, za evropski superpokal so v Belfastu po enajstmetrovkah ugnali Villarreal.»Psihološko je to dobro. Telesno pa je to nekaj najslabšega, je pa res, da zmage in lovorike pomagajo pri regeneraciji,« jepo slavju povedal trener Thomas Tuchel. Nov evropski podvig je vsaj malce zagrenila poškodba krilnega napadalca Hakima Ziyecha, strelca edinega Chelseajevega gola. »V prvem polčasu menjaš le, če je resno,« je bil kratek Tuchel.Največja rivala Manchester United in Liverpool prav tako nista sedela križemrok. Liverpool, ki je lani ekspresno predal boj za ubranitev naslova, je največ zapravil za branilca(40 milijonov €). Krilni napadalec(Dortmund/85) in branilec(Real Madrid/50) pa sta kronska dragulja nogometne tržnice na Old Traffordu.Pomembne spremembe se obetajo tudi v sodniških krogih: po rekordnih 125 enajstmetrovkah v minuli sezoni je šef sodnikovnapovedal, da blagi dotiki v kazenskem prostoru ne bodo več nujno pomenili najstrožje kazni. Želijo bolj tekočo igro in se tudi izogniti ofsajdom, pri katerih odločajo milimetri. Navidezna črta bo zdaj debelejša in bo favorizirala napadalca, če bi ta pravila uporabljali že v prejšnji sezoni, pa bi obveljalo kar 20 golov.