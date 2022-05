Ekvador želijo vreči iz Katarja

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo preiskala pritožbo čilske nogometne zveze, ki je Ekvador obtožila, da je v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo v Katarju igral z igralcem, ki ni imel pravice nastopa. Kot so zapisali pri Fifi, je čilska zveza vložila pritožbo s kar nekaj obtožbami morebitne goljufije oziroma ponarejanja dokumentov za pridobitev ekvadorskega državljanstva igralca Byrona Davida Castilla Segure.

Pri čilski nogometni zvezi menijo, da je bil desni bočni branilec Byron Castillo rojen v Kolumbiji leta 1995 in ne v Ekvadorju leta 1998, kot je veljalo doslej. Zaradi tega v Čilu zahtevajo Fifino preiskavo. »Preiskave v Ekvadorju so pokazale obstoj nedoslednosti pri rojstnem listu, ki ga je posredoval igralec, nacionalni direktorat za tovrstne zadeve je poročal, da ta dokument ne obstaja, kar nakazuje na sum prevare,« so zapisali pri čilski zvezi.

Castillo je odigral osem tekem za Ekvador, ki se je s četrtim mestom v kvalifikacijah uvrstil na letošnje SP, kjer bo igral v skupini A z gostiteljem Katarjem, Senegalom in Nizozemsko. Čile je sicer v južnoameriških kvalifikacijah pristal na sedmem mestu in si ni zagotovil SP, tega so si ob Ekvadorju priigrali še Brazilija, Argentina in Urugvaj, medtem ko bo Peru igral v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah.