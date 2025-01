Elsnerjev Reims še na šesti zaporedni tekmi brez zmage

Nogometaši francoskega Reimsa, ki ga s klopi vodi slovenski strokovnjak Luka Elsner, so še na šesti zaporedni tekmi v francoskem državnem prvenstvu ostali brez zmage. Tokrat je bila v 17. kolu s 4:2 premočna gostujoča ekipa iz Nice. Gosti so do vodstva prišli v 28. minuti, ko je zadel Evann Guessand. Za domače je šest minut kasneje izenačil Džunja Ito, še pred polčasom pa je iz najstrožje kazni za ponovno vodstvo Nice zadel Gaetan Laborde.

V drugem delu je Elsner zaradi negodovanja nad sodniškimi odločitvami v 56. minuti prejel rumeni karton, v 64. minuti pa je moštvo iz Nice povedlo s 3:1, vnovič je bil natančen Laborde. Upanje je Reimsu obudil 19-letni Mamadou Diakhon, ki je tik pred zadetkom v 72. minuti stopil na zelenico z rezervne klopi. Do konca dvoboja so nato še enkrat zadeli gosti. V 86. minuti je bil natančen Ali Abdi.

Reims je nazadnje v prvenstvu slavil 10. novembra, ko je v gosteh ugnal Le Havre, nato pa je nanizal šest tekem brez zmage v ligi. Edino zmago so Elsnerjevi izbranci konec leta dosegli v pokalnem tekmovanju.

V nedeljo se bo najprej Le Havre doma pomeril z Lensom, pri katerem v ekipi ne bo Uzbekistanca Abdukodirja Husanova, ki čaka na potrditev prestopa k Manchester Cityju. Miha Zajc bo s Toulousom gostil Strasbourg.