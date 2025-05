Enajsterica najboljših je ...

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je objavil najboljšo enajsterico (4-3-3) sezone v slovenski ligi. Spins je izbor pripravil 21. leto po vrsti, ta teden bo znan tudi najboljši igralec lige ter najboljša trenerja in mladi nogometaš sezone 2024/25.

Pri izboru najboljše enajsterice sezone so sodelovali člani slovenskega nogometnega sindikata, nogometaši 1. SNL, več kot 800 nogometnih trenerjev, novinarji športnih redakcij 12 največjih medijskih hiš pri nas in navijači, so zapisali pri Spinsu.

Najboljši napadalci so Raul Florucz (Olimpija), Benjamin Tetteh in Hilal Soudani (oba Maribor), zvezni igralci Augustin Doffo (Olimpija), Svit Sešlar in Tamar Svetlin (oba Celje), obrambni igralci Marcel Ratnik (Olimpija), Žan Karničnik (Celje), Ahmed Franck Sidibe (Koper) in Omar Rekik (Maribor) ter vratar prvakov, Matevž Vidovšek (Olimpija).