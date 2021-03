Slovenskih sanj o napredovanju je bilo konec po 25 minutah

Slovenska obramba v 25 minutah klonila trikrat

Italijani so razmaku 15 minut dosegli tri gole in odločili zmagovalca. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters



Cutrone udaril še drugič, slovenski poskusi jalovi



Vekič preprečil hat-trick prvega junaka tekme

EP do 21 let, skupina B

Slovenska reprezentanca do 21 let je na tretji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Mariboru izgubila proti Italiji z 0:4 in ostala brez izločilnih bojev.Varovanciso na prvih dveh tekmah proti Špancem in Čehom osvojili le točko, tako da so na odločilni tekmi potrebovali zmago, kateri pa se niso niti približali.Njihovih sanj o napredovanju med najboljših osem ekip je bilo konec že po 25 minutah, ko so za Italijo zadeliin kapetan, ki je v drugem polčasu zadel še z razdalje.Slovenci so s točko osvojili zadnje mesto v skupini H, v izločilne boje pa sta se uvrstili Španija in Italija.Drugi del evropskega prvenstva bo med 31. majem in 6. junijem. Finale bodo gostile Stožice.Mladi Slovenci so od samega začetka zaigrali zelo napadalno. V drugi minuti je ob podaji iz prostega strela z glavo udaril, a ježogo odbil v kot, Italijani pa so minuto kasneje čez gol preusmerili tudi strelA dober začetek domačinov ni bil poplačan. Italijani so v deseti minuti pritisnili in zadeli s svojim drugim strelom v okvir vrat. Čuvaj mrežeje ustavil prvi strel, nato pa je slabo žogo izbil Šoštarič Karič in jo podal, ki je z leve strani natančno meril v daljši kot.Italijanska selekcija je devet minut kasneje podvojila vodstvo. Napadalecse je izognil prepovedanemu položaju, sam stekel proti Vekiću in ga premagal za 2:0.Že v 25. minuti je slovenska obramba klonila tretjič.je storil prekršek nadza enajstmetrovko, strel z bele točke pa je v gol pretvoril kapetanSlovenija je v 36. minuti zapravila odlično priložnost za znižanje izida. Napadalecse je mojstrsko prebil mimoin streljal z le nekaj metrov, a je vratarz nogo žogo odbil mimo gola.V zaključku polčasa je Igor Vekič preprečil četrti zadetek Italije. Domači vratar je najprej v kazenskem prostoru podrl Cutroneja in zakrivil enajstmetrovko, nato pa je uganil Cutronejevo namero in ostalo je pri izidu 0:3.V prvem polčasu so več streljali Italijani (7:4, v okvir 5:1), posest pa je bila na strani Slovencev (51%).Slovenski selektor Aćimović je pred drugim polčasom na igrišče poslal tri nove obraze. Namesto Brekala, Prelca in Elšnika so priložnost dobiliinTudi v drugem polčasu se je nadaljeval strelski pohod Italijanov. V 50. minuti so hitro izvedli prosti strel, nato pa je z razdalje v levi zgornji kot neubranljivo meril Cutrone in zadel še drugič na tekmi.Slovenci so zapretili v 54. minuti, ko jepodal iz kota, Žan Zaletel pa z glavo streljal mimo desne vratnice nasprotnikovega gola. Pet minut kasneje je z roba kazenskega prostora streljal še, a je bil tudi on premalo natančen.Slovenski nogometaši so v 63. minuti izpeljali hiter protinapad prek Matka, ta je podal na levo stran, ki je na drugi strani opazil vtekajočega Petroviča, vendar pa je bila njegova podaja prehitra, da bi jo domači rezervist lahko dosegel.Razpoloženi italijanski napadalec Cutrone je bil v 73. minuti blizu hat-tricku, ko je stekel na podajo z desne strani in streljal iz bližine, Vekič pa je dobil dvoboj iz oči v oči. Ista igralca sta bila v središču pozornosti tri minute zatem, ko je Cutrone zapretil z glavo, slovenski vratar pa je tudi ta poskus uspešno ustavil.Italijani so v zaključku tekme ostali z deseterico, potem ko je v 82. minutiprejel drugi rumeni karton. Zatem so se vrstile priložnosti na obeh straneh, Carnesecchi je ustavil strel Stojnovića, Vekič pa poskusa Colomba in Frattesija. Zadnjo priložnost na tekmi je v 93. minuti zapravil Adam Gnezda Čerin.Končni izid tekme je bil 4:0. Italijani so osvojili drugo mesto v skupini in napredovali, Slovenci pa z eno točko zadnje mesto.Italija - Slovenija 4:0 (3:0)Maggiore 10., Raspadori 19., Cutrone 25./11m, 50.Carnesecchi, Lovato (od 54. Marchizza), Gabbia, Ranieri, Bellanova (od 54. Zappa), Frattesi, Pobega (od 73. Pirola), Maggiore, Sala, Raspadori (od 75. Colombo), Cutrone (od 86. Frabotta).Vekić, Kolmanič (od 81. Ploj), Šoštarič Karič, Brekalo (od 46. Stojinović), Žinič, Prelec (od 46. Svetlin), Gnezda Čerin, Zaletel, Elšnik (od 46. Petrovič), Medved (od 71. Celar), Matko.-------------------Španija - Češka 2:0 (0:0)Gomez 69., 78.