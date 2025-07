Zeleno-beli rešujejo evropsko sezono palčku s Pirenejev

V nadaljevanju preberite:

Solidno, zelo slabo, povprečno! Takšna je ocena uvodnih treh tekem slovenskega nogometnega prvaka Olimpije v novi sezoni, ki se je začela z dvema kvalifikacijskima tekmama za ligo prvakov in s prvo ligaško, nadaljevala pa se bo nocoj ob 20. uri s prvo tekmo 2. kola kvalifikacij za konferenčno ligo. Tekmec, prvak Andore Inter Club d'Escaldes, skoraj ne bi mogel biti boljši. Povratna tekma bo že v torek, 29. t. m.

Pot do rezervnega paradiža gre po šampionski trasi, tekmeci bodo namreč prihajali iz bobna padlih prvakov. Tudi Inter je padel na prvi oviri, a pričakovano, toda težje, kot bi sodili po ugledu in uspehih na mednarodni ravni med njim in slavno bukareštansko Steauo, zdaj FCSB. Električarjem, natakarjem, bančnim uslužbencem ... kot kdo zmotno misli, da so Andorci, je zmanjkal le gol za podaljšek in senzacijo brez primere.

»So kot španska ekipa in se veselijo v igri,« se zaveda, kakšen slog igre gojijo tekmeci trener pod pritiskom Jorge Simao. Razkril je recept, kako onemogočiti igrivost. »Ne le v obrambi, tudi v napadu moramo biti agresivni. Ključen pa bo odziv po dobljeni žogi,« je povedal Portugalec.