Eriksen že čaka na rojake, Angleži proti zgodovini

Prvi angleški polfinale EP po 1996

Evropska nogometna zveza je v torek potrdila, da je na finalno tekmo povabila danskega vezista Christiana Eriksena in zdravnike, ki so sodelovali pri njegovi oskrbi. Zdaj morajo svoj del naloge opraviti le še Eriksenovi rojaki, ki jih je zastoj srca nogometaša milanskega Interja pretresel že na tekmi prvega kroga tekmovanja proti Finski. Eriksena so oživljali na zelenici in ga uspeli rešiti, potem ko se je že zdelo, da se je zgodila tragedija.

Italijanski nogometaši so si po torkovem zmagoslavju nad Španci s 4:2 po enajstmetrovkah priigrali prvo vstopnico za nedeljski veliki finale evropskega prvenstva, za drugo se bodo v sredo udarili Angleži in Danci. Njihov dvoboj na londonskem Wembleyju se bo pričel ob 21. uri.Danska se je skozi šivankino uho prebila v izločilne boje. Po šoku na uvodni tekmi proti Finski in drami prvega zvezdnikater uvodnih porazih proti Finski z 0:1 in Belgiji z 1:2 je v nadaljevanju turnirja nanizala same zmage. V Koebenhavnu je na kolena položila Rusijo s 4:1, v osmini finala v Amsterdamu odpihnila Wales s 4:0, v četrtfinalu v Bakuju pa premagala še Češko z 2:1.Senzacionalni evropski prvaki iz leta 1992, ko so na turnirju na Švedskem v zadnjem hipu nadomestili Jugoslavijo, so se četrtič prebili v polfinale. V Španiji 1964 so v polfinalu morali priznati premoč nekdanji Sovjetski zvezi, v Franciji 1984 po izvajanju 11-metrovk klonili proti Španiji, na letošnjem turnirju pa jih v polfinalu čaka izjemno močna in motivirana Anglija.Gostitelji najpomembnejših tekem na letošnjem turnirju so se prvič po letu 1996 prebili v polfinale. Izbranciželijo na letošnjem turnirju narediti korak naprej in izboljšati dosežek iz Italije 1968, ko so v svojem prvem polfinalu izgubili proti nekdanji Jugoslaviji, na drugem polfinalnem nastopu na domačih tleh 1996 pa po izvajanju enajstmetrovk klonili proti kasnejšim zmagovalcem iz Nemčije.Svetovni prvaki iz leta 1966 na letošnjem turnirju kažejo sijajne predstave. V skupinskem delu so Hrvate in Čehe premagali z 1:0, s Škoti pa so se razšli brez golov. V osmini finala so premagali Nemce z 2:0, najbolj učinkovito predstavo pa so prikazali v četrtfinalu, ko so v Rimu premagali Ukrajince s 4:0.