Erling Håland tudi v Beogradu že krade šov

Slovenski nogometni reprezentanti in selektor Matjaž Kek bodo že nocoj izvedeli, kaj zmorejo v tretji izvedbi lige narodov, in kako močna ter razigrana tekmeca jih čaka v nedeljo v Beogradu ter v četrtek v Oslu. Srbija in Norveška si ne bi mogli biti bolj različni v pojmovanju nogometa in razumevanju življenjskih prioritet. V nasprotju s splošnim mnenjem pa sta si blizu po talentu.

Srbski selektor Dragan Stojković je reprezentanco popeljal v Katar po zahodnih merilih in med njimi so glavna vodila maksimalna disciplina zunaj igrišča, upoštevanje selektorjevega reda, spoštovanje tekmecev in ponižnost. Sliši se lahko, toda legendarni Piksi, eden od zadnjih sinov Ivice Osima, ki je prevzel reprezentančno dirigentsko paličico – Siniša Mihajlović se ni obnesel na srbski klopi, dve leti starejši Srečko Katanec je že selektorski veteran, prav tako bošnjaška izbranca Safet Sušić in Mehmed Baždarević; vsi ti so nekoč tvorili jedro zadnje jugoslovanske, Osimove selekcije –, je s trdo roko izbil iz srbskih glav značilno domišljavost o najboljših in najbolj nadarjenih.

Odsotnost Dušana Vlahovića ne moti Piksija

Četudi brez najdražjega igralca, poškodovanega napadalca Juventusa Dušana Vlahovića, s čimer ne bo prišlo do dvoboja najdražjih napadalcev v letošnjem letu (Vlahović-Håland), Piksi nima pomislekov. »Kaj naj zdaj ne igramo? Na voljo imam 30 nogometašev,« odsotnost zvezdnika pride kar prav selektorju, ki je razpet med ligo narodov in mundial; Piksi se lahko vselej zanese na glavnega junaka pohoda na mundial Aleksandra Mitrovića. Cilj je jasen.

Norveški selektor Ståle Solbakken in prvi zvezdnik Erling Håland sta bila pred odhodom v Srbijo odlično razpoložena. FOTO: Javad Parsa/AFP

»Ne zanima me, kaj drugi mislijo, pomembno je, kaj mislimo mi in kaj zmoremo. Če smo za nekatere favoriti, to pomeni, da nas cenijo. A mi nismo nič večji favoriti od drugih,« je nesporna avtoriteta Piksi pojasnil srbski javnosti, v kakšni značajski podobi bo videla svoje junake. »Ni dvoma, da so Norvežani zahtevni tekmeci s posamezniki svetovne klase. Erling Håland, kdo je to? Fantastičen igralec, neverjeten je,« je poudaril Stojković, ki Slovenije še nima v načrtih, a ne beži od tega, da je, zaradi kakovosti, ki jo premorejo Srbi, prvo mesto v skupini najpomembnejši cilj.

ℹSpored

lige narodov Današnje tekme lige narodov, skupina A2: Češka – Švica, Španija – Portugalska; skupina B2: Izrael – Islandija; skupina B4: Slovenija – Švedska, Srbija – Norveška; skupina C2: Severna Irska – Grčija (vse 20.45), Ciper – Kosovo; skupina C4: Gruzija – Gibraltar, Bolgarija – Severna Makedonija; skupina D2: Estonija – San Marino (vse 18.00).

Erling Håland ruši ustaljeni red

V nasprotju s srbskim kolegom, ki je v kratkem obdobju vzpostavil moštveni duh in izkoristil nadarjenost, ima norveški selektor Ståle Solbakken zahtevno nalogo. Na zunaj se zdi lahka, ker Norvežani že vse od sijajnega rodu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja (Tore Andre Flo, Ole Gunnar Solskjær, Henning Berg, ...) niso imeli tako nadarjenih igralcev, toda kako izjemen talent Erlinga Hålanda uglasiti v spoštovano in uspešno moštvo? To je zaradi Hålandove vloge globalnega zvezdnika reprezentanco spremenilo v potujoči cirkus. Za izbrano vrsto, ki je bila vedno blizu z navijači, je Hålandova slava tudi moteča.

»Erling v moštvu deluje kot vsak drug igralec, zaradi osebnosti, ki jo ima. Mislim, da mnogi ljudje zelo uživajo,« je o 21-letnem varovancu povedal Solbakken, kot srbski kolega tudi on nekoč odlični nogometaš. Druženja in stiki bodo omejeni. Solbakken je vprašanje, kdo je kdo v reprezentanci, razrešil tako, da je za kapetana in vodjo vzgajal drugega čudežnega fanta, Martina Ødegaarda. Nocoj bo kljub 23 letom Arsenalov organizator igre igral že 40. tekmo za reprezentanco A.