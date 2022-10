Euro 2022 v Angliji navdušil organizatorje po vsej Evropi

Evropska nogometna zveza (Uefa) je potrdila, da je prejela štiri ponudbe za organizacijo evropskega prvenstva za ženske leta 2025, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Končno ponudbo so poslale Francija, Poljska in Švica, medtem ko so Danska, Finska, Norveška in Švedska predložile skupno kandidaturo.

Skupno kandidaturo so države severne Evrope potrdile v sredo, Danska pa se je pred tem že sama spogledovala z organizacijo prvenstva. Odločitev o gostiteljici ženskega EP bo znana januarja 2023, so sporočili iz Uefe.

Uspešno prvenstvo v Angliji

Letos je izjemno odmevno EP uspešno gostila Anglija, gostiteljice pa so nato v finalu premagale Nemčijo. Francija je leta 2019 že gostila žensko svetovno prvenstvo. Poljska je leta 2012 skupaj z Ukrajino organizirala moško EP, Švica pa je skupaj z Avstrijo to storila štiri leta prej.