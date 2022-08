Uefa razkrila rekordne številke

Nogometno evropsko prvenstvo za ženske v Angliji, kjer so gostiteljice osvojile naslov, je zrušilo številne rekorde gledanosti. Prvenstvo si je skupaj ogledalo 365 milijonov ljudi, je v sredo sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa). Število gledalcev se je v primerjavi z letom 2017 (176 milijonov) več kot podvojilo, v primerjavi s tistim iz leta 2018 (116) pa je višje za 214 odstotkov.

Uspešno tudi na tiktoku

Finale med Anglijo in Nemčijo si je ogledalo 50 milijonov gledalcev oziroma trikrat več kot leta 2017. Uefa, ki jo vodi predsednik Aleksander Čeferin, podpornik ženskega nogometa, je lahko zadovoljna tudi z aktivnostjo na družbenih omrežjih, na katerih so zabeležili 453 milijonov interakcij, največ na aplikacijah TikTok (38,7%) in Twitter (21,1%).