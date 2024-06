Albärt za nogomet, mehak kot pliš

V nadaljevanju preberite:

Tako kot vsa velika tekmovanja ima zdaj tudi vsako evropsko prvenstvo v nogometu svojo maskoto. A te, tako kot uradne žoge eura, niso s svojo simpatičnostjo v javnosti in drugod nastopile takoj od prvega turnirja leta 1960. Maskote so večinoma namenjene otrokom in mlajšim ljubiteljem najbolj priljubljene športne igre na svetu, ob tekmovanju se pojavijo v risani obliki oziroma kot drugo tržno blago v obliki plišastih lutk in podobno. Maskota letošnjega EP je medvedek Albärt, vso zgodovino maskot preberite v članku.