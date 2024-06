Armenija kot test v zadnjih dneh odštevanja do eura

Stožice so nazadnje uživale v reprezentančnem spektaklu med nogometnima moštvoma Slovenije in Portugalske. Armenija, današnji tekmec izbrancev selektorja Matjaža Keka, ni tako prepoznaven in globalno privlačen kot portugalska nogometna vrsta, vseeno pa bo na severu Ljubljane živahno, saj gre za predzadnjo preizkušnjo naših reprezentantov pred odhodom na evropsko prvenstvo v Nemčijo.

Slovenija – Armenija

Štadion Stožice, sodnik.Andreas Argyrou (Ciper).

Slovenija: Belec; Janža, Bijol, Drkušić, Karničnik; Kurtič, Gnezda Čerin, Horvat; Mlakar, Vipotnik, Šporar.

Armenija: Čančarević; Tiktizjan, Mktrhjan, Harojan, Harutjunjan, Hovhanisjan; Serobjan, Spercjan, Sevikjan, Dašjan; Miranjan.