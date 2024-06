Odštevanja je konec: danes se začenja evropsko prvenstvo v nogometu

Z drevišnjo tekmo med Nemčijo in Škotsko bodo v Münchnu odprli evropsko prvenstvo v nogometu, na katerem bo prvič po letu 2000 igrala tudi Slovenija. Ljubitelji vrhunskega nogometa bodo prišli na svoj račun, saj bo 24 reprezentanc v 31 dneh odigralo kar 51 tekem, najmanj tri tudi Slovenci, ki mrzlično odštevajo zadnje dneve do nedeljske premiere z Dansko v Stuttgartu. Zadnje dejanje eura 2024 bo 14. julija v Berlinu.

Slovenska nogometna reprezentanca deluje v Wuppertalu po znanem načrtu – na treningih ob rečici Wupper njeni člani opazno uživajo, od sreče žari tudi selektor Matjaž Kek. Za nedeljski (18) spopad z Dansko v Stuttgartu bo pripravljen tudi Petar Stojanović, ki je njegov nepogrešljiv adut na desni strani igrišča.

Pričakujejo, da bo padel rekord

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović pred evropskim prvenstvom v Nemčiji napoveduje odlično organizacijo in velik obisk slovenskih navijačev. »Pričakujem, da bo rekord iz Amsterdama padel,« se je za STA spomnil na tekmo z EP 2000, ki velja za rekordno po obisku slovenskih nogometnih navdušencev na tujih tleh.

Trening slovenske nogometne reprezentance v Wuppertalu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Amsterdam je 18. junija 2000 preplavilo skoraj 10.000 slovenskih navijačev za tekmo skupinskega dela EP med Slovenijo in Španijo. Končni izid je bil 2:1 v prid Španije, a tekma se je zaradi množičnega romanja slovenskih navijačev zapisala v slovenske nogometne anale.

Slovenska izbrana vrsta bo v Nemčiji prvič od tekmovanja na Nizozemskem in v Belgiji zaigrala na prvenstvu stare celine, prvi mož NZS pa je ob bližini Nemčije in zadnjih predstavah slovenske izbrane vrste prepričan, da bo obisk tokrat presegel tistega izpred 24 let. »Slovenci imajo šport v genih, imajo ga zelo radi, še posebej pa so radi zraven takrat, ko so športni uspehi. Nogometna reprezentanca je s svojimi nastopi prebudila navijaško strast, kar smo videli v izjemnem obisku tekem v Stožicah in tudi na gostovanjih. Zdaj pričakujemo, da bo padel rekord iz Amsterdama in da bo na tekmah Slovenije v Nemčiji tudi več kot 20 tisoč slovenskih navijačev,« je dejal.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Zgodovinska tekma za Nemčijo

Mijatović je pohvalil organizacijske sposobnosti države gostiteljice prvenstva in tudi njeno nogometno infrastrukturo. »Nemčija je nogometna velesila, gostila je svetovno prvenstvo leta 2006, to prvenstvo se bo igralo na številnih stadionih, ki so bila zgrajena za tisto prvenstvo. Ima izjemno infrastrukturo in tudi Slovenija ima zdaj v svoji bazi vse, kar potrebuje.«

Evropsko tekmo se bo, kot rečeno, začelo s tekmo med Nemčijo in Škotsko. In prvič se bo zgodilo, da bo ekipo države gostiteljice na igrišče »elf« popeljal nogometaš nenemškega rodu. Ta čast in odgovornost bo pripadla zveznemu igralcu turških korenin Ilkayu Gündoganu.

Nemčija, dvakratna evropska prvakinja, je bila zadnjič na vrhu pred 42 leti v Italiji.