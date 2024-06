Dragan Stojković je že bivši, Srbi bi tujca in svetovnega prvaka

Že pred vrnitvijo v domovino je bil Dragan Stojković označen kot glavni krivec za rezultatski polom srbskih nogometašev na evropskem prvenstvu v Nemčiji, ko je stopil na srbska tla, pa je že dobil jasno sporočilo javnosti, da so mu štete ure. Ni bilo treba čakati dolgo, četrto mesto v skupini C, z dvema neodločenima izidoma (Slovenija, Danska) in porazom (Anglija) ter predvsem zaostanek za Slovenijo, ki je ob še nekaterih drugih spodrsljajih, kot je bila pot na euro v letalu hrvaške družbe, je bilo preveč tudi za predsednika države Aleksandra Vučića. Sprožil so prve skrajne poteze. Po poročanju srbskih medijev je Stojković že bivši selektor, naslednik pa naj bi bil tujec. Za prihod tujega strokovnjaka, ki ne bo na »ić«, kot so se poigrali v Srbiji, so dali zeleno luč tako rekoč vsi glavni možje srbskega nogometa. Obetajo se še čistke v krovni nogometni organizaciji, ki jo vodi najboljši srbski nogometaš v zgodovini Dragan Džajić.

Srbi bi radi ujeli 64-letnega Nemca Joachima Löwa. FOTO: Michael Dalder/Reuters

Srbi so v lov za novim selektorjem šli kar v Nemčijo in izbrali bivšega nemškega selektorja Joachima Löwa. Z njim so že prišli v stik pred evropskim prvenstvom, zdaj naj bi opravili tudi uradne pogovore. Če bi z "Elfom" 64-letni svetovni prvak (2014 v Braziliji) zavrnil Srbijo, je drugi kandidat Italijan Andrea Pirlo. Od domačih kandidatov najvišje kotirajo delnice Slaviše Jokanovića in Miodraga Paunovića.

Dragan Stojković je na selektorski stolček sedel leta 2020 in je Srbijo odpeljal na svetovno prvenstvo in evropsko, prvo po letu 2000. Očitajo mu tudi lažni patriotizem. Srbske davkoplačevalce naj bi stal skoraj 7,5 pol milijonov evrov, kolikor jih je prejel doslej. Odstavitev bi mu navrgla še kakšen milijon evrov, saj ima »Piksi« pogodbo, ki jo je sklenil tik pred eurom, do leta 2026.