Slovenci po drami s Srbi za vse ali nič z Angleži

Slovenski in srbski nogometaši so na evropskem prvenstvu spisali še eno zgodovinsko tekmo z infarktno končnico. Kot pred 24 leti v belgijskem Charleroiju je bila naša reprezentanca na pragu velike zmage po akciji igralcev iz 1. SNL, asistenta in tudi osmoljenca Timija Maksa Elšnika ter strelca Žana Karničnika za gol v 69. minuti. Kazalo je že na včerajšnji preboj v osmino finala, toda srbski lov za izenačenjem (1:1) se je izšel v zadnjih sekundah – v zadnjem napadu. A Slovenija ima še vedno vse v svojih rokah. Če bo v zadnji tekmi skupine C v Kölnu premagala Anglijo, se bo zagotovo uvrstila med najboljših 16.