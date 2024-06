Kek tik pred tem, da določi potnike v Nemčijo

Slovenska nogometna reprezentanca bo v soboto ob 15. uri v Stožicah igrala še zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom na evropsko prvenstvo v Nemčijo. Tekmec bo Bolgarija, želja pa nova zmaga za dobro popotnico. Selektor Matjaž Kek pa bo končni seznam igralcev sporočil po današnjem treningu.

»Počasi končujemo cikel priprav pred EP. Pravim, da so te pripravljalne tekme včasih zelo dober za preverjanje in vpogled v trenutno formo. Treningi in tekme dajo meni osnovno informacijo, kdo lahko igra. Tudi še petkov trening bo dal nekatere odgovore na to, kdo pride v poštev za sobotno tekmo, ker je še nekaj poškodb,« je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal Kek.

Ta je razkril, da proti Bolgarom ne bo igral Benjamin Verbič zaradi nekaterih težav, vsi drugi pa naj bi bili na voljo. »Rekel sem, da imamo nekatere igralce s poškodbami, a tu ni ničesar drastičnega,« je dejal in pojasnil, da začetne postave za Bolgarijo ne bo obelodanil, a temelji za ekipo bazirajo na podlagi treningov, tekme z Armenijo in zadnje polovice sezone.

»Na zadnjem treningu sta odpadla dva igralca, upam, da tokrat ne bo nihče. Stojim pa bolj ali manj za tem, da je bila Slovenija skozi kvalifikacije in v marčevskem terminu prepoznavna in bom pri tem temelju tudi ostal.«

Andraž Šporar in Petar Stojanović sta na seznamu za tekmo z Bolgarijo, Benjamin Verbič (desno) ne bo igral. FOTO: Leon Vidic

Sami najpomembnejši

Glede Bolgarov je dejal, da bodo pravi sparing partner, v boju z njimi si želi izboljšati kar nekaj stvari. »Veliko stvari kljub zmagi ni bilo dobrih proti Armeniji, čeprav smo igrali tudi na rezultat. Predvsem vhod v drugi polčas ni bil dober, stali smo predaleč od tekmeca, preveč z lahkoto so prihajali v kazenski prostor. Taktičen nered je bil v nekaterih fazah igre. S takšno igro ne bomo konkurenčni na EP,« je povedal Kek.

O tem, ali spremlja priprave Danske, Srbije in Anglije, ki bodo tekmeci v skupini C na EP, je dejal, da so informacije danes precej dostopne, a da je tu še človeški faktor. »Imamo način spremljanja vsega tega. Izhajamo pa iz tega, da smo mi najpomembnejši. To hočem vcepiti igralcem. Veliko tekmovanje ni običajno za našo reprezentanco, imamo svoje izzive, svoj pogled, predvsem pa smo že tudi zelo veseli pred pakiranjem za EP,« je dejal Kek.

Ta bo končno 26-erico sporočil v petek popoldne oziroma zvečer, kot pa je dejal, lahko do dneva pred tekmo še menjajo kakšnega igralca, če pride do poškodb. Andraž Šporar bo zanesljivo med potniki v Nemčijo. »Čaka nas pripravljalna tekma, a si želimo zmagati in iti s pozitivnimi občutki na EP,« je dejal in nadaljeval: »Reprezentanca igra vsako tekmo na zmago, glede na to, da nas potem čaka tekma kariere v Nemčiji, je treba vzeti stvari resno in na domačem terenu zmagati.«

Slovenska vrata, ki je v sodelovanju s sponzorjem NLB dobila tudi spominski bankovec (ta je na voljo zbirateljem in navijačem za devet evrov), se je z Bolgarijo doslej merila štirikrat in še nikoli zmagala. Enkrat sta se ekipi razšli z neodločenim izidom, trikrat pa so zmagali Bolgari, ki pa iščejo vrnitev na pota stare slave iz časov Hrista Stojčkova in druščine, ki je med drugim na svetovnem prvenstvu 1994 osvojila četrto mesto. Slovenci so na lestvici Mednarodne nogometne zveze 57., Bolgari pa 83.