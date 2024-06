Ljubezen do nogometa je brezmejna

V nadaljevanju preberite:

Nogomet ni le 22 igralcev na zelenici in sodniška ekipa, potreben je še en, najpomembnejši predmet. To je žoga. Za evropsko lovoriko jo brcajo od leta 1960, uradne žoge za EP se sicer v letopisih beležijo od leta 1968, za prva dva starocelinska prvenstva ni zapisov o izdelovalcu okroglega usnja oziroma kakšno ime je žoga nosila. Na letošnjem euru v Nemčiji bodo sicer brcali žogo z nadimkom fussballliebe (v prevodu ljubezen do nogometa), koga bo na koncu za zmago in naslov prvaka poljubila, pa bomo izvedeli 14. julija.