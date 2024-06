Nemce je na pripravah obiskala posebna enota policijskih specialcev

V nadaljevanju preberite:

Kaj je v zadnjih dneh pred začetkom nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji osrednja tema pogovorov, ki se nanašajo na domačo reprezentanco, kakšno moštvo je sestavil selektor Julian Nagelsmann, s čim bi se lahko vpisal v zgodovino tega tekmovanja, kaj so vodilni možje vključili v priprave, kakšno vlogo ima v izbrani vrsti izkušeni Thomas Müller, kaj je reprezentantom z roba igrišča vztrajno ponavljal nekdanji igralski in trenerski as Rudi Völler, zakaj je nemško reprezentanco v pripravljanem taboru obiskala posebna enota policijskih specialcev ...