Nemški selektor pred začetkom eura ne bo dovolil nobene razprave

Nemška nogometna reprezentanca, gostiteljica evropskega prvenstva, ki ga bo v petek odprla s tekmo proti izbrani vrsti Škotske, v sinočnji generalki ni blestela. V Mönchengladbachu je šele po hudem boju z 2:1 (0:1) premagala Grčijo, ki na lestvici svetovne zveze FIFA zaseda komaj 50. mesto.

V domačih medijih so bili precej kritični do vratarja Manuela Neuerja, ki si je v 33. minuti privoščil napako, potem ko je slabo odbil ne preveč nevaren strel od daleč Christosa Tzolisa. To je s pridom izkoristil Georgias Masouras, ki mu ni bilo težko pospraviti žoge v mrežo za vodstvo Grčije z 1:0.

»Za prejeti gol je več krivcev, jaz pa gledam predvsem nase. Zagotovo bi moral v tistem trenutku posredovati bolje in žogo odbiti bolj stran,« se je s pepelom posul Neuer, ki očitno ostaja prvi vratar v nemški reprezentanci. »O tem ne bom dovolil nobene razprave, čeprav jo poskušajo vsi začeti,« je po zmagi nad Grčijo, za katero sta v polno zadela Kai Havertz (v 56. minuti) in Pascal Gross (89.), domači selektor Julian Nagelsmann nakazal, da bo Neuer v nemških vratih stal tudi na petkovi uvodni tekmi eura s Škotsko v Münchnu.

Pascal Gross (desno) se je takole veselil zmagovitega zadetka. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Marc-Andre ter Stegen, dolgoletni čuvaj mreže Barcelone, se bo moral, kot kaže, znova zadovoljiti s sedenjem na klopi za rezervne igralce. In kaj je Neuer povedal glede dvoboja s Škoti? »Začeti bomo morali bolje, kot smo proti Grkom, ki smo jim dovolili preveč nasprotnih napadov. V drugem polčasu smo igrali bistveno bolje. Videlo se je, da si želimo zmagati,« je ocenil 38-leti vratar münchenskega Bayerna.