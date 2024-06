Nemški reprezentant: Očetova družina je za Partizan, jaz sem za Crveno zvezdo

V Srbiji se še kar ne morejo sprijazniti z odločitvijo Aleksandra Pavlovića, da je za svojo reprezentanco izbral Nemčijo in ne Srbijo. Komaj 20-letni veliki up münchenskega Bayerna, ki je po očetu Srb, po materi pa Nemec, je že pred časom pojasnil, da ima v srcu dve državi, a je rojen v Nemčiji in da je Nemčija njegova domovina. V ponedeljek je proti Ukrajini (0:0) tudi prvič igral za »Elf« (v igro je vstopil v 71. minuti) pod taktirko selektorja Juliana Nagelsmanna, nekdanjega trenerja Bayerna. Pavloviću je v prvem moštvu bavarskega velikana sicer dal priložnost Thomas Tuchel. Po tekmi je Aleksandar znova moral odgovarjati na vprašanje, zakaj Nemčija in ne Srbija, in se zvito izvil iz primeža.

»V moji družini so vsi privrženci Partizana. Jaz sem mešanec. Rad imam Crveno zvezdo, zaradi štadiona. Rad pridem tja, kadar sem v Srbiji. Zelo lep je. Vem, da me bodo v družini okrcali, ampak izbral sem Crveno zvezdo,« je povedal nemški reprezentant, ki ima za seboj imenitno sezono. Lanskega oktobra je prvič igral za Bayern v Bundesligi, novembra je sklenil profesionalno pogodbo, letos pa bo že na evropskem prvenstvu.