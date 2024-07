Piksi ostaja na reprezentančni klopi

Nogometna Srbija je po slabih predstavah svojih nogometašev na euru in vnovič – tako kot na zadnjih dveh mundialih – slovesu od tekmovanja že po skupinskem delu pričakovala odhod selektorja Dragana Stojkovića. Toda Piksi, kot ga spremlja vzdevek že od kariere nogometaša, bo še naprej vodil izbrano vrsto.

Takšne napovedi je bilo slišati že v nekaj prejšnjih dneh, zdaj je odločitev o nadaljevanju skupne poti s Stojkovićem uradno objavil izvršni odbor Nogometne zveze Srbije. Sicer pa je že v maju Stojković podaljšal pogodbo do mundiala 2026. »Po selektorjevem poročilu o euru smo se odločili, da ga podpremo in se lotimo skupaj najprej lige narodov, nato pa kvalifikacij za SP 2026,« so zapisali pri zvezi.

Srbijo sicer jeseni čakajo zahtevne preizkušnje proti reprezentancam Španije, Danske in Švice.