Tekma 2. kola skupinskega dela na euru med Slovenijo in Srbijo je pritegnila v München 20.000 slovenskih privržencev. Kdo vse med znanimi obrazi je bil med njimi? Kateri slovenski športniki so bili opazni sredi mesta? In kako je bilo s Slovenci, ki živijo v Nemčiji? Kakšna je bila struktura srbskih navijačev?