Izredni vlak za München že od jutra v energičnem navijaškem vzdušju

Današnji dan je ponovno poseben za vse slovenske navijače, ki spremljajo nogometno prvenstvo UEFA Euro 2024. Na tekmo med Slovenijo in Srbijo se je v München odpravilo več navijačev, eni na ogled tekme na stadion, drugi na ogled prek ekranov, da le začutijo navijaški utrip, ki bo danes preveval München.

Navijaški vlak v München, 20. 6. 2024

Veliko potnikov je izbralo trajnostni prevoz z vlakom. Poleg več rednih vlakov je iz Ljubljane v München po podatkih Slovenskih železnic zapeljal tudi direktni izredni navijaški vlak, na katerem, pravijo, je bilo že zelo zgodaj zjutraj čutiti neverjetno energično navijaško vzdušje.

Že zgodaj zjutraj, malo po četrti uri, se je 350 potnikov odpravilo na razprodan posebni navijaški vlak, ki so ga organizirale Slovenske železnice. Navdušenje nad potovanjem z vlakom, ki ima v svoji sestavi tudi restavracijski vagon, je bilo izjemno, sporočajo. Pred odhodom vlaka so potniki prejeli tudi navijaške rekvizite I feel Slovenija – za »še bolj barvito in glasno« razpoloženje.

Prva mesta na izrednem vlaku so bila v hipu razprodana. Slovenskim železnicam se je uspelo z avstrijskimi in nemškimi železnicami dogovoriti in dobiti dovoljenje, da so v sestavo vlaka izredno lahko dodali še dodatni, šesti vagon za potnike in tako omogočili še nekaj dodatnih mest.