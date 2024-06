Slovenski državni vrh v Münchnu: ob 15. uri je na programu le ena zadeva

Težko pričakovano nogometno tekmo med Srbijo in Slovenijo v Münchnu si bodo na povabilo Nogometne zveze Slovenije in predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina ogledali tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, slovenski premier Robert Golob, njegova partnerka Tina Gaber, zunanja ministrica Tanja Fajon ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Prav tako naj bi bil v bavarski prestolnici ljubljanski župan Zoran Janković in najbrž številni gospodarstveniki, ki so sodelovali na včerajšnjem poslovnem forumu.

Poslovno-investicijskega kongresa, na katerem je sodelovalo več kot 150 slovenskih in nemških podjetij, gospodarskih združenj in ustanov, sta se včeraj udeležila tudi Robert Golob in Matjaž Han. Han je ob tem izrazil zadovoljstvo nad številno udeležbo: »Ta dokazuje, da obstaja velik interes za poglabljanje poslovnih vezi z Bavarsko. Hkrati pa tudi, da šport združuje. In športni dogodki, kot je euro 2024 predstavljajo odlično priložnost za športno, turistično in gospodarsko promocijo ter za krepitev vsestranskega sodelovanja.«

Predsednica države je včeraj nagovorila zbrane na sprejemu za slovensko skupnost v Münchnu, ki so ga pripravili ob dnevu državnosti Republike Slovenije ter ob nastopu slovenske moške nogometne reprezentance na euru 2024. »Slovenke in Slovenci v različnih državah sveta ste naši ambasadorji, nosilci naše kulture, jezika in vrednot. Vaša predanost domovini ter ponos sta izjemno pomembna, saj ste most med Slovenijo ter preostalim svetom, v vašem primeru Nemčijo,« je dejala predstavnikom slovenske skupnosti ter se jim zahvalila za trud pri ohranjanju slovenske identitete v tujini.

Poudarila je tudi pomen gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Nemčijo kot našo najpomembnejšo gospodarsko partnerico in prijateljsko državo, ki gosti evropsko nogometno prvenstvo. »Nogomet je strast in v slovenskem primeru tudi dokaz, kako lahko z enotnostjo, timskim delom in nepopustljivostjo dosežemo najvišje cilje,« je še izjavila in izrazila prepričanje, da bo slovenska reprezentanca uspešno zastopala barve države tudi na tekmi proti Srbiji.

Za danes je na programu Nataše Pirc Musar obisk Evropske šole v Münchnu (ESM), katere direktor je Anton Horvat, podravnateljica pa prav tako Slovenka Anastazija Avsec.

Od 15. ure naprej pa je tako na programu predsednice države kot drugih politikov samo ena zadeva: nogometna tekma. Politični vrh se bo pridružil približno 20.000 navijačem, kolikor si jih bo po pričakovanjih ogledalo tekmo v bavarski prestolnici. Mnogi so se na pot odpravili že včeraj, danes zjutraj, malo po četrti uri, je še 350 potnikov sedlo na razprodan posebni navijaški vlak, ki so ga organizirale Slovenske železnice. Navdušenje nad potovanjem z vlakom, ki ima v svoji sestavi tudi restavracijski vagon, je bilo izjemno, sporočajo.

Dvoboj Slovencev in Srbov bo gostil stadion, znan kot Allianz Arena, na kateri bo prostora za malce manj od 70.000 gledalcev. Sodili bodo Romuni Istvan Kovacs, Vasile Marinescu in Mihai Ovidiu Artene.

Predsednik vlade si je skupaj s partnerko Tino Gaber pred tednom dni ogledal že tekmi ameriške lige NBA, kjer se je v finalu s svojim klubom Dallas Mavericks boril tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. Ta je danes po omrežju X vso srečo zaželel slovenskim nogometašem.